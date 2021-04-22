源栢樑認同食肆換氣量達標時間倉猝　部分淨化機6月底才有貨

全港食肆須在本月內提升換氣量至每小時6次，或安裝空氣淨化設備。

食肆是爆疫高危點，港府要求全港食肆在本月內提升換氣量至最少每小時6次，或安裝空氣淨化設備作為替代。食肆換氣量規定工作小組主席源栢樑今早(22日)在電台節目表示，部分較高檔或大型的食肆已透過調節機組加大換氣量，其餘大部分食肆都選擇加裝淨化機。他引述通風設備承辦商團體指，已發出近7,000張證明書，當中約1,000宗已交由食環署跟進。

源指出，政府3月中才刊憲並要求食肆在4月底前達標，認為時間較緊迫，通風設備承辦商未必有足夠人手簽發證明書，亦未必有足夠機組供應，因此食環署容許已開始但未完成工程的食肆申請延期，小組亦會加強教育，指導食肆尋找適合的承辦商。

香港註冊通風系統承建商協會主席蕭一鳴表示，如果食肆是加裝空氣淨化機，承建商人員只要到場檢查淨化機可覆蓋範圍是否符合食環署要求，就可簽發證明書，每人每日可以簽發10多張，相信人手足夠。但他表示，部分小型食肆仍在市面上尋找價格較低的淨化機，導致拖慢簽發進度，而部分價格較低淨化機可能要6月底才有貨，承建商會協助已預購淨化機但未到貨的食肆，向食環署申請延期。

蕭稱，部分小型食肆會選擇更換換氣風扇，以達到每小時換氣6次的標準，大約半日就可完成。