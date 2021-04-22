變種病毒感染力高　社區傳播情況未明　專家憂疫情大反彈

香港昨日(21日)僅新增1宗新冠肺炎輸入個案，沒有本地確診病例，呼吸系統專科醫生梁子超今早(22日)在電台節目表示，不能只看單日個案數字，其實過去7日的源頭不明個案較對上一周有倍數上升，故認為疫情仍不太穩定，現時亦未肯定變種病毒在社區擴散的情況，加上新冠疫苗不能百分百防止病毒傳播，他擔心若放寬社交距離措施，疫情會再次大幅反彈。

對於尖沙咀華美達華麗酒店的3宗帶變種病毒株個案，懷疑與1個掛在酒店房門的S形掛鈎有關，梁估計與室內密閉環境的空氣傳播有關，並指若送飯時，在酒店房間的檢疫人士無戴口罩打開房門，室內及呼出的空氣可能會污染酒店走廊環境，病毒可能在其他房門打開時進入房間內，造成交叉污染。

他建議檢視酒店走廊的通風要求，包括是否要增加鮮風量或加設空氣過濾裝置，並提出在檢疫人士及酒店員工均須一周一檢，若發現酒店有傳播可能性，便應為酒店員工同時進行抗體檢測及病毒檢測。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良則指出，變種新冠病毒傳染力更高、更容易經空氣傳播，而且只需更少的病毒量，便足以構成感染，因此有可能在酒店出現傳播。他以新加坡月初出現1宗二次感染個案為例，指患者第2次感染變種病毒，但當局因其體內有抗體，加上患者病毒量低而批准出院，結果導致患者2名家人同受感染，故認為不應過度依賴抗體檢測，建議當局為輸入病例作多1至2次病毒檢測，以留意病毒量趨勢，若病毒量愈來愈高，即反映屬二次感染。

何又指，孕婦應持保守態度，避免接種新冠疫苗，待嬰兒出生後，母親便可接種，對媽媽及餵哺嬰兒雙方有利。雖然現階段未有特別觀察顯示，接種由內地及德國研發的「復必泰」新冠疫苗會影響長期病患者，但癌症患者應在化療完成後才接種，否則可能影響疫苗效用，他建議有關病人在接種疫苗後2至3個星期，抽血了解是否出現抗體反應。