半億音樂噴泉啟用　市民憂維修昂貴　區議員怒斥垃圾

觀塘海濱音樂噴泉的造價高達5,000萬港元，一直被批為「小白象」工程，但政府拒絕煞停項目。噴泉於今日(22日)啟用，市民認為花費半億實屬昂貴，擔心日後更要承擔高額的維修費。多名當區區議員形容噴泉猶如垃圾、「屙尿池」，狠斥「簡直要列入世界十大奇觀」。

位於觀塘海濱花園的音樂噴泉於今早啟用，東網記者現場視察噴泉水柱非常薄弱，只吸引一兩個市民停步觀賞，附近人流稀疏，而特意加設的長形石椅亦無人問津。在附近上班的唐小姐指，是否值得斥資半億興建噴泉是見仁見智，她就認為價錢昂貴，擔心日後再會增添維修費的負擔，認為於這個艱難時期應將資源投放在有需要的人士身上。

觀塘區議員梁翊婷在社交網站狠批噴泉的設計圖非常宏偉，令人誤以為水柱有5米高，現實上則水力薄弱，形容以5,000萬港元公帑「整成咁」，簡直要列入世界十大奇觀，而每年維修費更要約180萬港元。她又指最過分的是民政事務總署連些少工程改動也不容許，包括不肯將工程範圍縮小，改建區內缺乏的儲物櫃、更衣室設施等。梁批評「咁樣都唔畀傾，你同我講乜嘢民生」。另有當區區議員指5,000萬港元可以做到很多事，批評偏偏用以興建「垃圾」、「屙尿池」。

事實上，觀塘區議會早於去年初已通過動議煞停有關項目，但未獲民政事務總署理會，區議會於上月通過向申訴專員公署投訴民政總署失當的動議。而區議員梁凱晴及東九龍社區關注組成員鍾健華曾於去年5月提出司法覆核，要求暫緩工程，惟因法律援助署拒絕批出法援，2人決定撤回司法覆核申請。但由於被高等法院追討高達22萬港元的訟費，梁其後發起眾籌集資。