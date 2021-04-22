網上招聘標榜搵快錢兼毋須經驗　誘巿民借出戶口洗黑錢

洗黑錢集團往往覷準巿民搵快錢的心態，利誘他們進行犯罪活動，惟當罪行被揭破時，該些人要付上刑責身陷牢獄，實在得不償失。海關亦留意到，集團近日在網上社交平台發貼文，標榜「即日出糧」招請全職或兼職人士，求職者毋須學歷及工作經驗，只要有銀行戶口。海關提醒巿民，尤其青少年，求職時一定要謹慎，不要借出銀行戶口予陌生人處理不明來歷款項。

有組織罪案調查科財富調查第一組指揮官何美玲表示，洗黑錢集團利用不同社交平台求職群組及手機通訊軟件尋找目標，包括剛畢業學生、待業人士、家庭主婦、退休人士、有興趣投資或需要現金周轉的人士，並用具吸引力的字眼吸引目標。

她舉例，不法份子會以「在家兼職」、「彈性文班時間」等字眼聘用兼職，目標是在家照顧小朋友的家庭主婦；另一類型是聲稱投資有高回報率，並指「不需要本金」、「可即時出糧」、「短期致富」等吸引欲「搵快錢」人士。

何稱，該些招聘貼文不會提及工作性質。當有人應聘時，集團會以工作需要為由，讓求職者提供銀行戶口以處理訂單。若求職者本身無戶口，集團會要求他們開戶，並交出戶口密碼，再安排他們到銀行提款及轉帳，亦會要求開他們開設網上理財戶口，方便處理大額交易。

騙徒手法層出不窮，何提醒巿民求職時要小心，若透過社交平台或手機接收到相關招聘訊息，務必要核實對方身份及了解工作性質，切勿向陌生人提供銀行戶口及理財密碼，處理不明來歷交易。暑假臨近，她提醒學生及家長小心，勿因心急求職而誤墮投資陷阱，因為任何人如利用戶口處理不明來歷款項，無論有否收報酬，都會觸犯洗黑錢罪行。