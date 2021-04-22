公務員急跳船　上年度政務職系21人辭職創新高

公務員離職潮持續，上個財政年度的政務職系辭職人數高達21人，創下歷史新高。而政府於今年1月要求全體現職公務員宣誓或簽署聲明，於今年首季的政務職系辭職人數高達7人，同樣創政務官季度辭職人數的新高。

據傳媒引述資料，上個財政年度共有21名政務職系員工辭職，較對上一個財政年度多9人，即是大增133%，辭職人數更創下歷史新高。當中分別有8名首長級政務官及13名非首長級政務官辭職，均較上一個財政年度大升一倍。而在今年1月至3月，即是政府要求現職公務員宣誓時，政務職系辭職人數有7人，當中2人屬首長級公務員，同時創政務官季度辭職人數的新高。

本屆政府尚餘1年任期，而在首4年已有53名政務官辭職，即是平均每月均有政務官辭職。相比上屆政府首4年任期有40名政務官辭職，高出約33%。東網已向公務員事務局查詢，暫時未獲回覆。

此外，公務員事務局局長聶德權於早前表示，截至本月1日共有129名公務員不理會、拒絕簽署或交回聲明，除了1人涉不當行為而被解僱，有25人已離職或將會離職。