李柱銘何俊仁吳靄儀獲輕判緩刑　市民請願促律師公會清理門戶

法庭上周五(16日)就前年8‧18非法集結案判刑，3名身為律師的被告李柱銘、吳靄儀及何俊仁被判罪成，但竟獲法庭輕判，引起各界嘩然。有市民今早(22日)向大律師公會及律師會遞交請願信，要求公會懲處違法的律師，永久吊銷他們的執業資格。

今早有多名市民自發前往大律師公會秘書處示威，高呼「業界敗類，永久釘牌」和「知法犯法，罪加一等」的口號。他們批評資深大律師李柱銘、大律師吳靄儀及律師何俊仁帶頭違反警方指示離開集會地點，由維多利亞公園遊行至中環。認為3人是知法犯法，理應罪加一等，但他們只是名義上被判囚11至12個月，既無牢獄之苦，又可以休養生息，兩年的緩刑期一過，又是業界裏的「好漢」。他們質疑刑罰未能對知法犯法的人士起震懾作用。

示威人士又提及，在此之前亦有其他知法犯法的法律界人士，如違法佔領行動(佔中)發起人之一戴耀廷、前議員陳淑莊、楊岳橋等人，但公會一直默不作聲，對他們的罪行如視若無睹。示威人士認為干犯法紀的法律界人士除了要受法律懲處，還須面對內部的紀律處分，公會有責任清理門戶，永久吊銷違法法律界人士的執業資格，方可起阻嚇作用，重振香港法治。