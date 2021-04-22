政府公布最新食水標準　水質參數由原有92個減至60個

政府今（22日）公布最新的香港食水標準，水質參數由原有的92個修訂至60個；當中包括加入「高氯酸鹽」和「總三鹵甲烷」兩個新參數，以及剔除34個不相關的參數。

本港自2017年9月起採用世界衞生組織的《飲用水水質準則》內相關準則值，作為香港食水標準。政府早前根據世衞倡議，參考國際經驗，並委託專家顧問檢討及制定一套適合本地的食水標準。根據專家顧問的檢討結果和建議，政府日前擬訂及向食水安全諮詢委員會提交最新食水標準，最終獲得接納。

上述新加入的參數是當局按世衞的最新準則而訂立。至於被剔除的參數如丙烯酰胺及涕滅威等，在水務署的恒常水質監測中一直低於可檢測水平，反映它們在香港食水中含量極微，甚或不存在，遠低於會對健康造成風險的水平。不過水務署仍會不時監察這些被剔除的參數在食水中的含量。

此外，專家顧問亦參考國際組織及海外國家在食水水質監測的做法，建議透過現時推行的水質監測優化計劃，抽取額外水樣本以檢測「餘氯」和「埃希氏大腸桿菌」的含量；有關建議亦經委員會討論並獲得接納。