藉驅蟲非禮7女子判囚32個月　積犯自揭有70名受害人

有非禮前科的建築工人承認屢次在大學、港鐵站等地方嚇唬年輕女子，指有蟲或蟑螂在她們背部，並藉口幫助「拍蟲」而伺機非禮，有時更順手牽羊偷竊對方財物，共有7名女子受害。他於今年3月在區域法院承認非禮及盜竊共10項控罪，押後至今天（22日）判刑。法官斥責他利用謊言欺騙事主，更在接受感化期間犯案，最後將他判囚32個月。

被告張偉雄（29歲）承認7項非禮及3項盜竊罪。控罪指他於2019年9月至2020年2月間，分別在香港中文大學、港鐵大學站、旺角站、恆安站及上水石湖墟遊樂場，先後非禮7名分別16至28歲的女子；另偷竊其中3名女子的錢包等財物。被告過往有相類案底，本案亦是他在另一宗非禮案件被令接受感化期間所犯。辯方求情指被告事後已感後悔，並已對事主作出賠償。此外他與女友並打算結婚，表示日後會改過自新而請求輕判。

法官判刑時引述被告的心理及背景報告，指被告會觀看性侵女子的色情片，在擁擠空間會出現性幻想，而被告更向心理專家透露曾以同樣手法侵犯了70名女子。心理專家認為被告有摩擦及窺視的癖好，重犯風險非常高，建議他就性偏差問題續接受治療。法官指被告在本案中先以謊言欺騙案中7名事主，再利用她求助的時機非禮她們，持續地進行侵犯，更乘機盜取其中3人的財物。被告雖不是碰觸到每名事主的胸部，但他顯而有意圖非禮。考慮所有因素後，法官決定判被告監禁30個月，又因他犯本案屬違反感化令，故加監2個月至32個月。

案情指案中7名女事主分別在案發地點行走或下樓梯時，被告接近她們，先拍她們的膞頭，向她們表示有蟑螂或蟲在她們身上，並指自己可協助她們拍走蟲子，再乘機非禮及盜去其中3人的財物。被告在去年2月被捕，警誡下稱「阿Sir，畀次機會啊，我一時鹹濕同控制唔到自己，摸佢背同偷袋」。被告及後又在警誡會面中，承認干犯多次非禮，稱犯案後有成就感，因事主會就他幫助拍蟲而感謝他，而他不能控制自己，因非禮想法一直出現，非禮後會有滿足感。