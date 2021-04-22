政府帶頭谷針有連鎖酒樓照跟　工會踩場請願促收回成命

港府將新冠疫苗接種與放寬營業禁令掛鈎後，隨即有連鎖酒樓集團「譽宴」要求所有食肆員工本月內打第一針，否則或被停工。有工會今(22日)到譽宴觀塘分店抗議，批評集團無良，促收回「不打針，會停工」的決定，工會成員一度與酒樓職員爆發衝突，有警員到場戒備，酒樓職員聲稱「大家為咗生計都係自願(打針)嘅」，並以該處是私人地方為由要求工會離開，僅稱會將抗議信轉交集團高層。

飲食及酒店業職工總會一行共4人，今午到位於觀塘的「譽宴．星海」抗議，工會代表要求集團澄清如何安排不打針的僱員。酒樓職員葉先生則指全部員工均「為國家、為香港、為自己飯碗、為老闆」自願打針，至今亦未有人員流失，當中約70%已打針，其餘約30%則因醫生證明不適合而未有接種。葉又指，工會此舉阻礙做生意，反問是否「無工開你養我全家」。

該會組織幹事何鴻興指出，不少從事酒樓行業的員工大多較為年長，擔心員工若有長期病患，未必適合接種疫苗，認為工友打針與否應按其個人健康情況作決定，批評譽宴以工作來威脅員工打針、爭取港府放寬營業限制，做法極為自私。對於譽宴指不會要求不適宜打針的員工停工，他指譽宴未有解釋會否更改有關員工的僱傭合約，擔心工友被迫自願離職，促集團解釋清楚。

職工盟總幹事蒙兆達批評，譽宴集團主席張家豪在事件曝光後，曾辯稱不打針便要停工的字眼僅是「用住先」，斥他以花言巧語美化惡行，應盡快交代不打針員工的工作安排，否則不排除進行任何「追擊行動」。

蒙又提到，港府因疫苗接種率不高，為「跑數」製造打針誘因，把疫苗及放寬營業限制綑綁起來，藉僱主向打工仔施壓，僱主及員工成為犧牲品，亦違背當初「自願接種」的説法。他又批評，有關政策無形中在社會製造分化及歧視，令不打針的人士無法上班及外出用膳，逐漸剝削市民的基本人權。