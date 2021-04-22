中大研究證空氣污染可致動脈粥樣硬化　增中風及急性心臟病風險

本港空氣污染嚴重，香港中文大學今日（22日）發表最新研究，發現生活在微細懸浮粒子（PM2.5）高濃度地區的人，會增加動脈粥樣硬化的機會，令中風和急性心臟病的風險分別增加逾40%。研究學者指空氣污染可引發輕微的肺部炎症，繼而導致全身性血管炎症及誘發動脈粥樣硬化，及早介入可預防演變成心血管疾病。

中大醫學院分析1996至2007年收集的研究數據，涉及1,656名成年人，研究對象來自香港、澳門及內地多個省市，並透過超聲波量度他們的「手臂動脈血流介導擴張（FMD）」及「頸動脈內膜中層厚度（IMT）」。IMT和FMD可作為早期血管硬化指標，用作預測心臟病和中風的發生。

團隊又透過衞星模型估算參加者所接觸的PM2.5濃度。研究發現，曝露於最高PM2.5濃度的參加者，與最低的一組相比，頸動脈IMT厚度多8%，而FMD的表現亦較差。團隊之後參考荷蘭一項研究，發現若IMT多8%會令中風率增加41%，急性心臟病發生比率增加43%。中大醫學院內科及藥物治療學系教授郭志銳表示，IMT被視為早期動脈粥樣硬化的指標，可及早預示心臟病和中風風險，而及早介入治療可減低發生率和死亡率。

研究團隊將開展一項隨機安慰劑對照干預研究，分析曝露於高空氣污染環境的職業，如巴士或的士司機、廚師或建築地盤工人等，將他們隨機分兩組分別服用半年肺部抗炎藥或安慰劑，再比較兩組的FMD及IMT變化，以了解及早透過藥物預防高危人士因空氣污染引致血管硬化的功效。