疫苗氣泡或致員工被迫打針 飲食界料港府將調整措施

新冠肺炎疫情未退，港府為求「谷針」不擇手段，提出「疫苗氣泡」要求食肆及酒吧員工須接種新冠疫苗，方可放寬防疫措施。措施宣布後，旋即有食肆要求員工接種新冠疫苗，否則可能面臨停工，甚或解僱。有飲食界人士今(22日)透露，業界明日下午會與食物及衞生局開會，討論相關安排，預計當局會調整部分措施，如容許不能接種疫苗的員工申報後定期做檢測，代替接種疫苗。

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，相信當局會聽取業界的要求及建議，調整部分疫苗氣泡的措施，包括容許因身體問題或特別原因而不能接種疫苗的員工，可以自行申報情況，並定期進行檢測，取代接種疫苗，但做檢測的頻率仍有待當局決定。黃預計，當局明日與業界會面後，會盡快公布詳情。

黃又提到，本港逾1萬多間食肆，若要改善換氣量，約需6萬至7萬部空氣淨化機。但本港只有3萬部存貨，會再與政府商討解決方案。他續指，目前全港食肆只有2、3成已購買空氣淨化裝置，其他食肆則仍在觀望階段。