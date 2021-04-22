沙螺洞發現闊裂葉羊蹄甲　屬香港首次紀錄

大埔沙螺洞素有「蜻蜓天堂」的美譽，但濕地曾受破壞日漸萎靡，政府於17年與擬將沙螺洞建成高爾夫球場的發展商達成非原址換地協議，令沙螺洞得以保留原貌，並由環團綠色力量自18年起進行修復與保育工作。綠色力量指，早前在該處發現闊裂葉羊蹄甲（Bauhinia apertilobata），相關物種於香港未有官方紀錄，屬香港首次紀錄。

綠色力量指出，闊裂葉羊蹄甲是蘇木科（CAESALPINIACEAE）中的羊蹄甲屬（Bauhinia）植物。該屬全球約有300種，主要分布於熱帶及亞熱帶地區，約有30種分布於中國各地，香港則錄得其中6種及1種變種，包括香港市花洋紫荆（Bauhinia x blakeana）。至於闊裂葉羊蹄甲，根據《中國植物誌》，其分布於福建、江西、廣東及廣西一帶，唯香港之前一直未有官方紀錄。

綠色力量教育及項目經理鍾翠珊指，闊裂葉羊蹄甲是木質藤本植物，會攀附其他植物或支撑物向上生長。它們的嫩枝、葉柄和花序均有短毛。是次發現闊裂葉羊蹄甲，是在去年6月生態調查期間於沙螺洞的風水林邊發現，它們攀纏著大樹，枝條伸往陽光充沛的高處，經仔細分析花朵的結構特徵，最終確認其真正身份。

負責沙螺洞復育項目的綠色力量助理教育及項目經理余健綱表示，除了最近紀錄的闊裂葉羊蹄甲，該項目的恒常生態調查亦發現多種稀有和分布局限的植物，包括2020年11月於剛完成修復的人工沼澤發現水蕨（Ceratopteris thalictroides），根據漁農自然護理署的《香港稀有及珍貴植物》，水蕨是易危物種，亦是國家二级保護野生植物；2020年7月於新建的生態池塘發現尖瓣花（Sphenoclea zeylanica） ，該物種屬本地罕見，在台灣和華南地區則常見於稻田和積水的濕地。隨着該處生物多樣性上升，能進一步確立沙螺洞獨特的生態價值。