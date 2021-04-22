政Whats噏：「疫」市置業　許正宇申報太太新加坡買樓自用

疫情爆發至今已經超過1年，嚴重打擊本港經濟，不過官員就似乎唔太受影響。繼舊年年底創科局局長薛永恒「疫市」買樓後，今日(22日)剛好上任1周年嘅財經事務及庫務局局長許正宇，本月14日向行政會議秘書處申報，太太同其家人喺新加坡買入一個住宅單位自用。

曾任職港交所、銀行及地產商嘅許正宇身家豐厚，佢同任職高盛亞洲區董事總經理嘅太太陳妍妮先後購入多個物業。加上新加坡的物業，許、其太太及家人合共持有7個物業，其餘6個住宅物業分布喺香港、杭州及澳洲，當中3個單位係用作出租，其他都係自用。之但係，都未及被稱為「樓王」嘅政務司司長張建宗所申報嘅物業多，張至今報稱持有9項物業，當中包括8個由其太太持有嘅住宅及商業單位，作出租之用；另有佢同太太亦喺中西區持有1個住宅單位作自用。

另外，許正宇適逢上任1周年亦向財庫局職員發信，盤點過去1年做咗啲咩，又話喺今屆立法會完結前，仲有6至7項草案或附屬法例需要處理，包括財政預算中提出嘅稅務減免、股票交易印花稅、無紙證券市場、積金易平台、私募基金附帶權益嘅稅務寬減，以及公司註冊處查冊安排等。不過佢話一口氣講咁多唔係要強調自己做咗啲咩，而係提醒自己需要做咩，仲話如果冇同事嘅支持，佢嘅工作就一定會事倍功半喎。