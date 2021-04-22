港台女編導查冊車牌被控　2項作假陳述罪成罰款

香港電台《鏗鏘集》女編導蔡玉玲去年負責拍攝新聞專題期間，被指向運輸署申請進行車牌查冊時作出虛假陳述，她否認兩項「為取得道路交通條例下的證明書，明知而作出在要項上虛假的陳述罪」，案件今午(22日)在西九龍法院裁決，裁判官裁定她兩項罪名成立，她被罰款6000港元。

37歲被告蔡玉玲被控於2020年5月17日及6月10日，為取得私家車LV755的車輛登記細節證明書，明知而作出在要項上虛假的陳述，即表示申請證明書以作與交通及運輸事項有關的用途，進行法律程序和買賣車輛以外的其他有關交通及運輸事宜。

案情顯示，蔡於2020年兩度向運輸署申請涉案私家車的車輛登記證明書，她在「有關的用途」的欄目上選取「其他有關交通及運輸的事宜」，並聲明填寫的資料屬實。蔡成功獲取車主資料後，到車主的公司試圖聯絡車主作採訪，惟未能與車主見面。

及後車主得悉曾有記者找他，便致電蔡作查詢，期間蔡表示希望訪問車主，以了解涉案的私家車曾在元朗721現場一事。及至2020年7月13日，港台《鏗鏘集》的《誰主真相》節目播出，該節目由蔡負責編導，內容便提及到涉案私家車。

控方指，新聞採訪不可能是查冊的合理目的，因政府准許市民進行車牌查冊，以獲取車主的私隱資料，目的是讓市民去解決「與交通及運輸相關的事宜」，但被告的查冊行為是為新聞採訪，故不符合立法的初心，亦不會是車主合理預期的事。

辯方則稱，被告沒有作出虛假陳述，她查冊之目的與交通及運輸相關，即懷疑涉案私家車用於運送罪犯及武器，與元朗721事件有關，才試圖找出車輛的負責人。況且相關的查冊條例籠統，議會或法庭沒有釐清其限制，運輸署過往亦批准不少傳媒進行車牌查冊。