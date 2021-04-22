14日內5宗嚴重工業意外釀4死　工會促勞工處徹查堵危機

工業意外後果嚴重，近日接連發生奪命工業意外，導致4名工人喪命3人受傷。工業傷亡權益會今日(22日)發聲明，要求勞工處即時展開深入調查，並公開相關的調查報告，並促處方盡快檢討及修補監管及執法上的漏洞，加強監管巡查工作。

近期發生工業意外的地盤包括啟德地盤、九肚山地盤以及宋皇臺站地盤，當中啟德地盤接連發生3宗嚴重工業意外，共釀成3名工人死亡。

香港建造業總工會表示，對上述意外深表遺憾，並對死者家屬致意深切慰問。建造業關懷基金亦已派員到達醫院了解情況，向家屬提供情緒輔導及支援協助。該工會續指，其中有兩宗致命意外是涉及吊運工序，故強烈要求僱主在進行吊運前，必須做好起重機械及起重裝置的檢查工作，方可施工。在吊運的同時，亦要確保吊運範圍內沒有工人停留。該工會亦提醒僱主，要按《工廠及工業經營條例》及《建築地盤（安全）規例》確保工人安全。

該工會亦要求勞工處，即時對各宗致命工業意外展開深入調查，並公開相關調查報告；處方亦須認真吸取各宗工業意外的沉重教訓，盡快檢討及修補監管及執法上的漏洞，加強監管巡查工作，避免同類事故再度發生。