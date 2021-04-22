法改會擬立「沒有保護罪」　社工憂慮業界有理無理先報警

5歲女童遭虐待致死案引起社會關注，香港法律改革委員會「導致或任由兒童或易受傷害成年人死亡個案」小組委員會擬訂立「沒有保護罪」，訂明兒童照顧者如老師、社工和家庭傭工等；若察覺兒童有嚴重身體受傷風險就有責任要通報，否則須負刑事責任。今日(22日)有社工出席電台節目表示，業界現有工作守則，已經足夠處理懷疑虐兒個案，憂慮立法後，業界會為避免刑責，有理無理都先報警，而未考慮家庭福利及家長合作等問題。

香港社會工作者總工會會長倫智偉出席電台節目指，認同「沒有保護罪」的立法原意及出發點，亦有助填補疏忽照顧等法例漏洞，涵蓋同住親屬。不過，他強調，介入事件的效用才是最重要，擔憂業界日後為避免刑責「唔理三七廿一、有理無理報警先」，而未有預先考慮家庭福利及家長合作等問題，並加深大眾對社工「只懂報警，不懂做其他事」的印象。

他又指，業界現有的工作守則，已經足夠處理懷疑虐兒個案。現時學校社工在發現懷疑虐兒個案後，會先交由高級督導社工評估及與校方商討，再決定是否啟動通報程序，強調社工不會敷衍了事，除了觀察傷勢，也會評估學生情緒、精神狀態。