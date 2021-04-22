本港失業率持續高企　達6.8%　近26萬人無工開

政府統計處今(22日)公布最新失業數據，今年1月至3月經季節性調整的失業率為6.8%，較去年12月至今年2月的7.2%下跌0.4個百分點；就業不足率則下跌0.2個百分點至3.8%。而失業及就業不足人數有下跌，分別減少1,800人及6,200人，至25.98萬及14.84萬人。

按行業分析，與消費及旅遊相關行業，即零售、住宿及膳食服務業，合計的失業率在今年1月至3月下跌0.4個百分點至10.7%，其中餐飲服務活動業的失業率由14.1%下跌至13.3%，人類保健活動業的失業率亦有明顯下跌。其他行業失業率變動不一，但幅度大致輕微。而就業不足率方面，下跌主要見於樓房裝飾、修葺及保養業、餐飲服務活動業，以及藝術、娛樂及康樂活動業。

總就業人數方面，今年1月至3月的總就業人數為約361萬人，較去年12月至今年2月的增加4,000人；同期的總勞動人口亦由約387.1萬人上升至約387.3萬人，增加約2,200人。另外，勞工處於本年3月錄得共84,421個來自私營機構的空缺，較2月份及去年同期的數字均上升50.1%。

勞工及福利局局長羅致光指出，勞工市場在今年第一季顯著受壓，但情況在季內較後時間隨着本地第四波疫情減退而穩定下來。但由於不同行業的復甦步伐不一，加上訪港旅遊業依然低迷，勞工市場在短期內或仍會面對挑戰。他續指，若本地疫情持續受控，面向消費者的行業，經營環境可改善，應有助紓緩勞工市場的壓力，政府會繼續密切留意相關情況。

香港中文大學商學院客座教授冼日明表示，隨着政府放寬餐飲業的防疫措施，餐飲業生意略有起色，加上市民在外用膳，消費時間有所延長，亦能帶動零售業；加上酒店業的入住率，因Staycation(酒店度假)和從外地抵港人士須到酒店強制隔離檢疫的政策有所提升，三個行業聘用的人手較以往回升，而其他行業的情況未有大幅惡化，故整體失業率下跌。

冼續指，未來失業率的升跌，視乎疫情發展，若疫情有所紓緩，本港有較多經濟活動，就業人數便會上升，失業比例則下降。他提醒市民疫情下不能掉易輕心，要繼續做好個人防疫，而政府更要做好把關，慎防變種病毒傳入並散播，導致疫情再爆發，否則本港經濟會再度被拖垮。