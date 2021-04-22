2男被控違禁聚令　辯稱逗留為讓路助警

9名市民去年5月在旺角被票控違反禁聚令，其中2人否認控罪，案件今（22日）在九龍城法院開審。警員供稱當晚大批市民無視警方警告，集結在一起並罵警。法庭裁定所有控罪表面證供成立後，2人均選擇自辯，表示只是途經現場。其中一人稱當時正欲幫助警方，尋找於現場雞蛋的人；另一人則表示事發時是為了讓路予警方推進，才會站在一邊。裁判官最後決定，將案押後至5月25日裁決。

本案2名被告分別是17歲學生陳生樹及24歲廚師楊家榮。傳票控罪指，2人在2020年5月8日，在山東街40號地下外參與受禁群組聚集。督察李偉航作供指，當晚10時許，他在案發地點巡邏，期間約50人聚集，部分人罵警察，也有人叫口號。他於是先後2次發出口頭警告，惟包括2名被告在內的9人仍無動於衷，遂向他們發告票。

庭上播放錄影片段，顯示當晚有市民說「阿Sir你哋叫我行呢邊，又封埋條路」，其後一隻雞蛋從天而降，警員便用電筒照射一帶的大廈單位。約2分鐘後，2名被告便在行人路上被截停，其中警方從楊家榮的背囊內搜出遊戲機手掣。李在庭上觀看片段後，承認2次警告相隔少於一分鐘，同意有市民或感到無所適從，另承認片中聽不到責罵警察的說話。

陳生樹自辯時表示，當時他正步行前往與友人會面，期間得悉有人扔東西落街，便順着警方電筒光束望去，希望可以盡市民盡任，協助警方尋找高空擲物的人。楊家榮則供稱，當晚在好景商場購買遊戲機手掣後，準備前往亞皆老街乘巴士回家，過程中見警方推進，於是站上行人路，等待警方「清場」再前行，惟隨即被截停及票控。