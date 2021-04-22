調查揭賓館變過渡屋欠支持　區議員批計劃九唔搭八

政府本月起接受非政府機構(NGO)申請資助，租用酒店及賓館房間作過渡性房屋。有關注團體就市民對資助計劃的意見而展開研究，發現65%受訪者支持以酒店作過渡屋，但支持賓館作過渡屋的受訪者則僅約20%，普遍認為賓館的環境及配套設施不宜多人家庭入住。有劏房戶擔心酒店賓館未必讓住客將電器遷入單位，換言之他們要另覓地方安置原有家當，變相如交雙倍租金；亦有區議員批評計劃缺乏吸引力。

關注基層住屋聯席及關注綜援低收入聯盟等團體今(22日)指出，於本月8號至17號進行問卷調查，共收集270份問卷。結果顯示，80%受訪者表示未獲配公屋前會考慮入住過渡屋，有69%的受訪者亦擔心政府推出過渡酒店賓館方案後，會減少興建傳統過渡性房屋的數量，另有逾70%受訪者同意政府以閒置空地興建更多過渡屋。聯席指出，酒店賓館若轉作過渡屋只能滿足住戶對居住環境的需求，但其餘煮食、洗衣、活動空間等的需求卻未能滿足。

深水埗劏房戶何生與太太同住，擔心酒店賓館未能提供足夠的食及洗衣空間，帶來生活不便。而酒店賓館亦未必讓他們將電器如雪櫃及洗衣機等，帶入過渡單位，即他們可能要另租地方安置家當，如同交雙倍租金。

油尖旺區議員朱江瑋批評計劃「九唔搭八」，認為計劃對家庭住戶吸引力欠奉，或只會吸引到對住屋需求特別迫切的人士，而此等人士處境最為困難，卻只能入住此類條件不佳的過渡屋，直斥計劃是本末倒置。同區區議員賀卓軒則批評，賓館設計並非作長期居住用途，居住設施及管理模式均稱不上為劏房戶提供適切居所。