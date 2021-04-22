華大基因驗出30宗初步確診案　政府指不尋常　袁國勇到場調查

化驗承辦商「華大基因」疑再度擺烏龍。衞生防護中心今日(22日)公布錄得30宗初步確診個案，全部由華大基因化驗所負責化驗，由於單一中心出現超高懷疑個案，且病毒量高、沒流行病學關聯，當局認為事件不尋常，已邀請香港大學微生物學系講座教授袁國勇到化驗所視察，並將案件「全當確診」處理，惟9名涉案人送院後再檢測又無染疫。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，30宗初步陽性個案中，除了9宗個案是在尖沙咀華美達酒店強制檢測外，其他21宗在4間社區檢測中心找到，但防護中心認為個案全部來自同一間化驗所，由於居住在不同大廈，亦沒有流行病學關聯，全部檢測的Ct值高，超過30，即病毒量低，認為同一日在同一個化驗所有大量個案屬不尋常。

歐家榮指，為審慎起見，所有個案都當成確診個案處理，入院接受單獨隔離，密切接觸者送往檢疫。30宗個案當中，至今有9宗個案在入院後，由醫院再取樣作檢測都沒有確診，包括5宗來自尖沙咀華美達酒店，目前判斷不到樣本的真正結果，有待進一步測試。