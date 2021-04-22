遊行被揭藏行山刀鐵蓮花　運輸工藏武器罪成

前年12月8日港島一帶有合法遊行，一名運輸工人卻在灣仔被搜出身藏行山刀、鐵蓮花等物品，因而被捕。他否認管有適合作非法用途的工具並有所意圖、管有攻擊性武器並有所意圖、及管有違禁武器共3罪。案件經審訊後，他今天（22日）在東區法院被裁定全部罪名成立，還押至5月6日判刑。

27歲被告陳柏賢，報稱運輸工人，被控於2019年12月8日，在灣仔柯布連道與告士打道交界的公眾地方，無合理辯解而攜有螺絲批、行山刀和鐵蓮花。

被告早前自辯時稱，案發當日他去觀塘學結他，經過行山用品店，便順便買了一把行山刀打算送給朋友；又因早一晚發現家中螺絲批損壞了，便買一柄作替換，至於鐵蓮花其實是朋友6年前送給他的禮物，只是一個金屬指環，一直作吊飾之用。以上物品他全部收藏在斜孭腰包內。他帶著涉案物品到維園參加遊行，到皇室堡時因人流太多無法前進，便打算走到灣仔乘地鐵回家，最終被警員截停拘捕。他指當時想向警員解釋行山刀是送禮之用，但有一警員用雷鳴登長槍指住他，問「把刀係咪想捅我啲同事」，嚇得他不敢再解釋。

裁判官劉綺雲認為被告的證供並不可信。首先，被告在盤問下沒有直接講出，帶備或購買行山刀及螺絲批的急切性，要到被控方追問下，才說出前一晚要用螺絲批時發現損壞，但又說不出要用螺絲批作何用途，說法可信性存疑。其次，被告的行山刀及螺絲批並無包裝和收據，官認為被告被捕後應立即去相關店舖索取單據，而非相隔半年後才去問，故認為被告沒有交代真相。另外，裁判官認為被告若想在皇室堡回小西灣的家，應選擇行去天后方向乘車，而非跟從遊行路線前往灣仔離開。加上涉案物品收藏在被告的貼身腰包，容易被取出使用，故裁定被告有意圖使用涉案物品傷人或損壞財產，故裁定被告3項罪名成立。