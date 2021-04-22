科學館全新展廳　解構地球力量　體驗模擬颱風

適逢今日(22日)是世界地球日，香港科學館表示明日(23日)將推出全新常設展廳「地球科學廳」，當中分為四大範疇，展出超過28組互動展品、模型和場景，向市民解釋人類的家園，即地球各種自然現象的成因。科學館指出，未來將推出有關古生物的展覽廳，現正進行招標工作，期望可於明年開放。

「地球科學廳」設於科學館1樓，當中分為4大範圍，包括地球的分層結構、地震等內部力量、大氣層及颱風等外圍力量、以及香港的地質歷史。廳內亦設有28組展品，包括名為「颱風的威力」的房間，可吹出每小時120公里、颱風級的強風，讓到訪的市民親身感受颱風威力。另外，館內亦設「製造龍捲風」的設施，模擬龍捲風的形成過程。

香港科學館總館長陳淑文指出，市民日後可到科學館感受颱風威力，惟她解釋，模擬房間內只有一個出風位，與現實世界來自四方八面的風向有所不同，故風力感覺上較弱。她期望該展覽廳可令市民了解更多有關地球的知識，並珍惜大自然瑰寶。

她又提到，該展廳原定2019年開放，惟受疫情影響，不少展品的海外承辦商一度停工，且貨運延期；加上過程中獲善心人捐出礦石藏品，需要一定時間豐富展覽內容，故有所延誤。她指，未來會陸續更新館內設施，下一步計劃開設古生物展覽廳，期望可讓市民得知至今地球已出現5次物種滅絕，令大眾反思自己行為，防止人類絕種。她稱，翻新時的最大挑戰是地方不足，「有時大件啲都放唔落」，未來會積極爭取擴建工程。