教育局公布多8科國安教育框架　建議普通話學稱謂語加強文化認同

教育局早前公布小學常識科、中學地理科和生物科的國家安全教育框架，今日(22日)再公布多8個學科的課程文件，包括中國語文教育、科技教育、企業、會計與財務概論、健康管理與社會關懷、資訊及通訊科技、科學、化學，以及物理。每份課程文件羅列學科的學習重點、與國家安全教育掛鈎的元素，以及建議的學與教活動，包括內地考察活動。

其中，中國語文教育涵蓋中文科、普通話科、中國文學科。當局建議透過普通話科，學習有關親族的稱謂語，從而認識中華文化重視家族凝聚、鄉親相扶，並學習慣用語、謙敬語、委婉語和禁忌語，認識語言背後的人倫關係和處世態度，加強文化認同感。

至於高中的企業、會計及財務概論科，當局則建議從《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》(CEPA)的發展帶出香港與內地的經貿關係唇齒相依、不可分割，如不維護國家經濟安全，兩地就不能共同推進發展、互惠互利。學生亦可分析「中美貿易衝突」、「一帶一路」倡議等專題，明白國家參與國際事務面對的機遇與挑戰，並參觀在內地成立的港資企業，認識內地推行的商貿政策及安排。

而物理科，當局就建議讓學生搜集現代航天科技的資料，例如人造衞星和太空船等，以認同維護太空安全等新領域安全的重要性。當局又建議教授放射現象和核能課題時，可安排學生到深圳市「大亞灣核電廠」參觀，了解核電廠的運作和緊急應變措施。

教育局表示，其他科目的國家安全教育框架有待公布。學校須按上述課程文件，通過全校參與，跨科協作，於校內開展整體規劃相關科目的學與教，以及課堂以外有關國家安全教 育的學習活動。