DSE明日開考　考評局訪港島民生書院了解準備工作

今年文憑試筆試將在明日(23日)開考，首日為視覺藝術科考試，約有3,500人報考。考試及評核局主席容永祺、秘書長魏向東及公開考試總監麥勁生日前到港島民生書院，了解學校的開考準備工作，該校動用禮堂、2個多用途活動室及數個課室作試場，分流考生。

今屆DSE有5萬多人報考，考評局提醒考生，赴試場前應自行量度體溫，填妥並簽署「考生健康申報表」；試場學校亦設有「熱源影像系統」，為考生量度體溫。試場內考生之間須保持不少於1.5米的標準距離。

考評局代表日前到訪港島民生書院，該校動用禮堂、2個多用途活動室及數個課室為試場，以分流考生，並會安排不同考室的考生使用不同樓層的洗手間，減低病毒傳播的風險。該校設有為特殊教育需要考生而設的特別試場。為確保聆聽廣播質素及配合特別考試安排，考評局為試場安裝流動紅外線接收系統，以舉辦聆聽考試。

考評局指，今年試場繼續採取多項預防措施及應變安排，而參與的考務及工作人員多達21,000人次。

容永祺衷心感謝教育局、試場學校、教育界仝人及多個相關政府部門的支持。魏向東則鼓勵考生指，局方與一眾家長、教師、學校和整個教育界也陪着考生同行，務求協助考生順利應考DSE。明天即將開考，他勉勵考生努力溫習之餘也要保持身心健康，以最佳狀態應考。