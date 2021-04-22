地盤工涉強姦分居妻受審　稱以為妻同意交歡

一名地盤工人的妻子，因照顧疑患專注力不足的兒子壓力太大而提出離婚。地盤工雖搬離單位，但分居後仍要求復合，更涉嫌持剪刀指嚇妻子要殺死她。約一個月後，他又涉再登門，用索帶綑綁妻子手腕於床頭後將她強姦。涉案地盤工否認刑事恐嚇及強姦兩罪，案件今日（22日）在高院原訟庭開審。

代號「H.C.W.」的35歲被告，被控於2019年3月15日在屯門一位宅單位恐嚇會使其妻子X人身受損，意圖使她受驚；以及於同年4月9日在同一地點強姦X。X今日隔着屏風作供，透露她於2007年在網上認識被告，翌年兩人同居期間並誕下長子，至2010年才註冊結婚，婚後翌年再生下幼子。X表示其長子疑有輕度智障，已獲安排入住院舍，她因照顧長子壓力太大因而患上抑鬱，更曾到青山醫院留院數天。今次案件後，她更需服食精神科藥物。

X憶述在2019年3月14日，她收到學校通知，指懷疑其幼子患專注力不足，擬轉介幼子給精神科跟進。當晚她要趕返夜班又要煮飯，遂吩咐被告買報紙，讓幼子完成剪報功課，但被告拒絕。她心灰意冷下提出離婚，當晚被告便搬到他的母親家過夜。翌日晚上，被告突然回家從廚房拿出剪刀並指著她的頭，威嚇要殺死她。X顧及與被告一場夫妻，又沒有受傷，故未有即時報警。之後被告仍保留鎖匙，偶爾回家。被告亦繼續用WhatsApp跟她聯絡，勸她不要離婚，但她心意已決，拒絕復合。

控方指，被告在2019年4月8日問X，得知X翌日不用上班。到翌日早上，X落樓送幼子上學後回家，在換衣服時被告突然現身，持刀威嚇X並用索帶將X的手綑綁在床頭。X不敢反抗，最終遭被告強姦，X為求脫身，假裝邀被告外出食早餐，但X落樓後即向大廈保安員投訴被強姦。被告在警誡下否認曾用索帶綑綁X，又稱以為X同意性交。