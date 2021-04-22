中小企新常態　調查指逾8成受訪者疫情下面臨經營困難

新冠疫情持續一年多，嚴重影響全球及本港經濟，令不少企業經營困難。有商會於2月至3月進行「本港中小企疫情新常態」問卷調查，了解本港中小企業在疫情下所面對的困難以及採取的應對方案等。調查發現超過8成受訪者面對經營困難問題。

晉峰青年商會於2月至3月會向本港近千間中小企業發出「疫情新常態」問卷並進行調查，並收到588位問卷，涉及行業及界別包括金融業、專業服務業、零售業及製造業等。結果顯示，受疫情影響，超過8成6受訪中小企僱主感到經營困難；過7成半數受訪僱主表示現時個人或公司面對生意額下跌，近5成5受訪中小企僱主表示其企業於疫情期間曾透過展開新業務以及申請政府支助。同時，有過半數受訪者曾申請「保就業」計劃。

晉峰青年商會會長陳曉晴表示，透過問卷調查，發現中小企並未了解政府支援企業到海外市場發展的計劃，並將舉辦商業事務工作計劃，為有意開拓新市場的中小企業和初創人士，提供資源、人脈、以及網上交流平台。