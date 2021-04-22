北環線建古洞站工程顧問合約　由奧雅納中標及規劃設計

港鐵北環線將分兩期推展，第1期會興建古洞站，預計於2023年動工，目標於2027年竣工。港鐵今(22日)宣布，批出北環線第1期項目興建古洞站的設計顧問合約予奧雅納工程顧問有限公司，以展開詳細規劃及設計工作。

古洞站主要功能是滿足古洞北新發展區的運輸需求，便利區內居民使用鐵路運輸系統，減少出行所需時間。顧問服務範圍包括就計劃制訂工程設計，擬備建造時間表、刊憲圖則和項目成本估算，以及與政府部門及其他持份者聯絡。港鐵公司項目及工程拓展總監包立聲表示，此合約的批出是北環線項目的重要一步，其他即將展開的工作包括地質勘探及現有設施勘測等。

事實上，奧雅納本身已擔任多項本港基建工程的顧問，項目包括港珠澳大橋、高鐵香港段、深圳灣公路大橋等，但卻不時傳出醜聞。當中較受觸目是奧雅納於2016年因涉嫌盜用政府數據為發展商私樓項目作規劃申請，被發展局處以「停賽」，禁止入標顧問合約3個月。其後廣深港高鐵香港段於2018年試營運時出現列車出軌，疑為涉及設計路軌的奧雅納「計漏數」所致。至2019年深圳灣公路大橋出現鋼纜折斷，同年港珠澳大橋被揭有近三成工程紀錄缺失，奧雅納亦牽涉其中。