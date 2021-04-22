臭氧濃度12年間不跌反升　懸浮粒子超標　環團倡改善

港府即將於今年年中發表新一份《香港清新空氣藍圖》，來應對空氣污染問題。有環保團體今(22日)表示，根據政府資料，臭氧濃度在過去12年間不跌反升，在路邊監測站的增幅更超出1倍，而可吸入懸浮粒子(PM10)、微細懸浮粒子(PM25)、二氧化氮的濃度雖有減少，但仍超出世衛標準，有的更超標90%。環團促請政府增加路邊空氣監測站數量，又要積極在源頭減廢。

健康空氣行動今發表《民間清新空氣藍圖》，檢討政府在2013年至2020年監測站中二氧化硫、二氧化氮、臭氧等污染物濃度，發現臭氧年均濃度不跌反升，在一般監測站中，臭氧濃度由13年的每立方米43微克增至去年的每立方米54微克，增加了27%，而路邊監測站更由13年的每立方米14微克激增至去年的每立方米32微克，增幅為129%。

雖然PM10與PM25在年間有下跌，但在路邊監測站，兩者在2020年的濃度分別為每立方米32微克與19微克，超出世衛標準60%與90%，另外二氧化氮的濃度亦超標75%。在一般監測站方面，PM10與PM25亦同樣超出世衛標準32%與51%。根據衞生署資料，臭氧可引發哮喘，增加呼吸系統受到感染的風險；懸浮粒子更被國際癌症研究機構界定為人類致癌物，與呼吸系統及心血管疾病有關。

團體表示環保署建立的路邊空氣監測站僅有3個，不足以反映全港各區路邊空氣污染情況，建議要大幅增加路邊空氣監測站數目。另外又要在源頭減廢，如收緊船舶使用燃料含硫量，由現時的不超過0.5%減至0.1%，又建議政府使用電動船、氫能船或混合動力船隻，在2040年或之前淘汰所有燃油車輛，包括專營巴士等，又應建立公開透明及獨立機制進行空氣質素指標檢討。