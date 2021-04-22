接種2劑疫苗者如成緊密接觸者　政府擬把隔離期縮至7天

政府指如緊密接觸者已接種兩劑疫苗並過了14天，可把隔離檢疫期縮至7天。

衞生署衞生防護中心轄下疫苗可預防疾病科學委員會和新發現及動物傳染病科學委員今(22日)召開會議，會後，科學委員會主席許樹昌表示，完成接種2劑疫苗並已過去14天的人士，若被列為確診者的緊密接觸者，其檢疫期有望減少，政府擬把隔離檢疫期縮至7天，但要求有關人士在3、6天進行檢測，確保沒受感染。至於本港有2名孕婦先後接種由內地研發的科興疫苗及內地與德國藥廠研發的復必泰疫苗，數日後下體出血流產，委員會指已有專家小組排除事件與接種疫苗有關，認為孕婦亦可接種疫苗。

許樹昌表示，有研究發現孕婦打針後產生的抗體，比懷孕時透過自然感染產生的抗體更高，而如該名婦女產後餵人奶，抗體更能透過餔乳授給嬰兒。

科學委員會主席劉宇隆表示，因應由英國藥廠研發的阿斯利康在近日亦有出現罕見血栓事故，大概20萬接種後出現一個個案，在北歐較常見，亦有30歲以下的人產生不良反應，認為政府現時政府有復必泰與科興兩種疫苗，在有足夠疫苗劑量下，政府不會引入阿斯利康疫苗。劉宇隆認為現時已有兩隻疫苗，專注討論現有的兩隻雀，對於其他疫苗有線病毒，現不是時候討論第三、第四疫苗，應專注在7成市民接種疫苗。