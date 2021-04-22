跨境貨車司機明起可享疫苗氣泡　打齊2針疫苗入境毋須每日採樣

特區政府早前宣布「疫苗氣泡」計劃，並與廣東省討論便利跨境貨車司機的安排，廣東省政府宣布，明日（23日）零時起，跨境貨車司機如透過「粵省事」微信小程式內的「粵康碼」系統收到信息，顯示在完成接種2劑疫苗滿14天後，該名司機在入境深圳及珠海時，只須持72小時核酸檢測陰性證明，便可如往常在入境關口直接掃描「粵康碼」信息及完成通關手續，而毋須進行每日入境核酸採樣。

沒接種疫苗及沒完成接種2劑疫苗，或接種2劑疫苗不足14天，及「粵康碼」系統未顯示相關信息的跨境貨車司機，在入境深圳及珠海時，須維持出示72小時核酸檢測陰性證明外，每日首次入境前，仍須前往內地口岸採樣點接受核酸採樣。

據指，截至昨日(21日）廣東省政府「粵康碼」系統已完成超過4200名跨境貨車司機的登記。而疫苗接種計劃推出至今，已有約6 900名跨境貨車司機接種第一劑疫苗，完成2劑疫苗的人則有約6 200名，分別佔活躍跨境貨車司機的九成八及接近九成。