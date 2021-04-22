97.9%受訪者反對日本排核廢水落海　團體促終止計劃

日本政府計劃2年內把福島核事故的污水排入大海，引來國際憂慮。有團體就相關決定於本港進行問卷調查，結果發現逾9成半受訪者不支持日本政府傾倒福島核廢水入大海，同時有逾9成半訪者指若福島核廢水傾倒入大海，將不進食日本魚生。團體促日方撤回排放福島核廢水出大海的決定，避免製造全球性生態災難，並研究其他可行之法處理核廢水。

公民力量於本月19日至21日進行問卷調查，並收集到1,094位市民的回應。結果顯示，97.9%人反對不支持日本政府傾倒福島核廢水入大海；另有96.4%受訪者指若福島核廢水傾倒入大海，將不進食日本魚生，當中82.2%人指因核廢水會污染海產、78.6%人指因核廢水會污染海洋，反映市民非常擔心日本傾倒核廢水會污染海洋、影響生態，而日本政府的決定亦將影響日本海產的出口、以至銷售。另外，有99.1%受訪者認為，港府應加強監管及評估日本食品安全。

公民力量成員李梓敬指，縱使日方聲稱將會對核廢水進行稀釋後才會排放出海洋，但稀釋效果絕對成疑，對大自然的影響亦未能得知。他表明，日本需立即終止計劃，真誠地向全球公開道歉，並積極研究方法或向鄰國求助解決核廢水問題。

另一成員林宇星則指，調查結果反映市民擔心日本進口食品的品質，促港府在檢測工作上應更為嚴格，除了檢驗農藥、化學物質等基本項目外，需同時檢驗其輻射水平，以釋除市民憂慮。