近79萬市民已打疫苗　復必泰首劑接種人數超越科興

新冠疫苗開打至今達56日，但接連有人打針後不適送院，甚至有多人打針後死亡，市民對疫苗安全抱有懷疑，導致疫苗接種率偏低，尤以錄得較多針後死亡個案的由內地生產的科興疫苗最為滯銷。政府公布，截至今日已有78.93萬人打了疫苗，約佔本港人口10%，其中接種由內地及德國研發的復必泰疫苗，其首劑接種人數已超越科興疫苗。

政府表示，今日(22日)約有2.35萬名市民接種了疫苗。截至今日，政府已為市民接種共約119.67萬劑疫苗，當中約78.93萬名市民已接種第1劑疫苗，而復必泰疫苗的首劑接種者較多，達39.64萬人，科興疫苗的首劑接種人數則為39.29萬。本港亦有40.74萬名市民已接種第2劑疫苗，包括約25.8萬人打科興疫苗，14.94萬人打復必泰疫苗。

另外，昨日(21日)再多8名市民接種新冠疫苗後不適送院，涉及2男6女，年齡介乎39至76歲，他們當中5人已經出院，1人不遵從醫生勸告自行出院，而仍然留院觀察的2人分別是一名46歲女子及一名62歲女子，她們同樣打了首劑復必泰疫苗，針後分別出現暈眩及心悸，以及氣促等副作用，2人經治療後現時情況穩定。