首季虐兒案錄升逾3成　有8歲童獨留家3月始被揭發

隨社交距離放寬及陸續復課，虐兒個案陸續浮現。5歲女童被虐致死案，引起全城關注，警方表示，去年因疫情收緊社交距離及停課措施，阻礙兒童接觸外界，令虐兒案難被揭發，有8歲男童被母親獨留家中3個月始被巡樓保安員揭發。

警方數字顯示，去年共錄得769宗虐兒個案，較2019年下跌44宗，當中侵害兒童人身罪行錄383宗，侵害兒童性罪行則錄386宗，較2019年分別下跌8宗及36宗；今年首季的虐兒案錄得190宗，較去年首季的141宗，高出近3成半。

家庭衝突及性暴力政策組總督察張寶月表示去年虐兒個案錄得下跌數字，不排除因疫情停課及減少社交距離措施有關，在侵害兒童人身罪中，家長多涉及施以暴力，主因涉及管教及學業問題，通常是施以掌摑或用藤條等方式處罰子女；干犯對所看管兒童或青少年虐待或忽略罪案件，反錄得上升，她解釋因疫情導致夫妻分隔，加上兒童停課，令家長留在家中照顧兒童增添困難，所以獨留兒童案有上升趨勢。

張補充，有個案在去年3月發生，因母親早前回鄉不能回港，將8歲兒子獨留家中及交託親友照顧，至6月時，被巡樓保安員發現男童連續4日在家始揭發，期間男童有足夠食物，身體沒有損傷；去年12月，一名43歲母親因管教兒子功課問題致情緒失控，圖以頸巾勒其7歲兒子頸部，致男童頸部紅腫，母親其後進入房間圖以麻繩上吊，男童致電父親揭發事件。另外，對於法改會倡「沒有保護罪」，警方則持開放歡迎態度。

心理服務課臨床心理學家馮浩堅表示以暴力管教子女，看似有即時效果，其實得不償失，除對兒童造成身體傷害外，還會損害親子關係，並對兒童心理有長遠影響。他呼籲家長切勿以暴力解決問題，而保安員或鄰居亦可多留意身邊家庭和孩子，都有助減少虐兒個案。