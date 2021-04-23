快艇意外頻生　專家斥考牌兒戲

常言道「欺山莫欺水」，過往本港曾發生多宗涉及快艇而導致的傷亡事故，專家提醒快艇乘客或操作員均要在開船前穿着救生衣，操作員要有良好安全意識，並指近年快艇馬力愈來愈大，促海事處加強監管。

2019年10月，一名52歲女子在西貢大浪灣進行水上活動時，疑由快艇墮海，復遭快艇螺旋槳打中，背部慘被劏開，重傷昏迷，送院後不治；2017年8月，西貢大浪西灣近尖洲對開海面，數名男女租船潛水，期間兩名男子升回水面之際，突有一艘快艇馳至，將兩人撞及，其中一人疑被快艇的螺旋槳擊中，胸部及右大腿重創，大量流血，另一人則膝部受傷。

國際精英潛水訓練中心課程總監張衛指近年的快艇馬力愈來愈高速，磨打可達500至600匹，他指這類馬力的快艇通常見於泰國、馬來西亞及菲律賓等地，他質疑香港海面細，又多航道交疊，使用大馬力的快艇易生意外，他認為海事處有必要加強監管。他又稱駕駛該類快艇只需持有三級船主牌，只需通過筆試，沒有實際駕船考試，斥考牌兒戲。

張認為不論快艇的乘客或操作員均需在開船前穿好救生衣，遇事只在剎那間，無可能有時間尋找及穿好救生衣，而操作員亦要有良好安全意識，除留意船速外，亦要留心乘客體重而分布座位，平衡船身，以及泊碼頭時要減速等。