白牌艇橫行西貢　亡命超載乏檢控

疫情下港人未能外遊，每逢假日，西貢逼爆遊人，不少非法取酬的「白牌艇」大做生意，接載乘客往離島。但東網記者日前直擊白牌艇涉違法超載，沒有穿上救生衣的乘客在飛快的艇速下，隨時「艇反人亡」。然而，海事處多年來只有零星檢控；議員怒斥部門對白牌艇問題視若無睹，存在安全威脅，除加強巡查檢控外，長遠應考慮發牌規管，更有利整體本地旅遊業發展。

日前假期，西貢黃石碼頭擠滿坐船往塔門一日遊及灣仔營地露營的遊人，有人利用第4類遊樂船隻、一般只能作遊樂或租用用途的快艇，違規載客取酬。據東網記者觀察，每艘艇最少坐有14人，最多一艘載有22人，人潮高峰時，一艘快艇可在半小時內來回往返。

記者當日乘坐往塔門的白牌艇坐滿人，船頭亦坐有乘客，期間船速飛快，遇上大浪時，船身顛簸，兩邊海水濺入，女乘客嚇到尖叫。登船後，不論船家或乘客均沒有穿上救生衣，記者發現救生衣擺放位置在部分乘客座位下面的箱內，要找尋亦不容易，亦未知數目是否足夠應付當時艇上21人所需。另外，西貢新公眾碼頭亦有10數艘白牌艇停泊，收費每程每位收費150元，亦吸引大量乘客爭相上艇。

據熟知行情的地區人士透露，該些白牌艇首次登記只限載4人，但經公證行做過傾側測試，船主將有關測試報告提交海事處後，就可提高載客量，以一艘約20呎的快艇計，一般都是限載12人，因為載12人或以下，法例規定只需一個操作員就可開船，13人或以上，除操作員外，還要有一名水手協助，變相增加成本。

議員陳恒鑌指有關部門多年來沒有正視及改善白牌艇問題，構成安全隱患。他建議要加強巡查檢控，限制有關船隻速度及提升安全知識，並檢討現行政策，研究發牌規管。海事處發言人回覆東網提供的船隻資料，該處將進行調查。