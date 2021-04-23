Dr.東：疫情致肺癌患者延遲就醫　出現咳嗽體重下降或已屆晚期

早期肺癌症狀不明顯，患者出現咳嗽、痰中帶血等較明顯症狀時，往往病情已惡化，大部分人求醫時已屆第三至四期。美國有研究發現疫情期間，包括肺癌在內的六種常見癌症確診人數下跌近五成，但有關現象並非好事，有機會是疫情令患者延遲就醫。有本地醫生指出，肺癌本就難以察覺，如有懷疑，應盡快求醫檢查，因早期的肺癌大多可透過手術等根治。

肺癌可分為非小細胞肺癌及小細胞肺癌兩大類，前者最常見，病徵包括持續咳嗽、痰中帶血、深呼吸時感疼痛、聲音嘶啞、食欲不振或體重下降等。不過，臨床腫瘤科專科醫生潘智文表示，當出現上述較明顯症狀時，病情其實已開始惡化，且多數症狀易被忽略，多數患者求醫時已屆第三、四期，且比例高達七成。外國發現疫情期間癌症確診宗數下跌，往往與患者延後就醫有關，令肺癌更難於早期被診斷。

潘指出，目前第一、二期肺癌由於未擴散，治療方向以根治為目標，手術是最佳方法，並會視乎病情輔以化療或放射治療；晚期肺癌則大多以紓緩為目標。至於第三期肺癌患者人數最多，由於腫瘤未擴散全身，醫生一般會先為患者進行手術、化療及放射治療來縮小腫瘤，避免惡化至第四期。

不過，並非所有患者都適合做手術，且部分健康較差的患者亦未必可接受長時間的化療或放射治療。近年免疫治療成為另一選擇，且被證實採用免疫治療PD-L1抑制劑，有助延長第三期患者四年存活期近五成。惟免疫治療藥費昂貴，香港藥學服務基金聯同藥廠最近為第三期肺癌患者推出資助計劃，讓有經濟困難及符合資格者免費接受免疫治療，名額為50個。市民可致電2979 0380查詢。

65歲的錢女士沒有吸煙習慣，去年因咳嗽求醫，始確診第三期肺癌。醫生為她安排同步化療及放射治療，並評估後建議接受免疫治療延長存活期。她去年11月開展療程至今，體內腫瘤已消失，目前精神良好，生活質素回復正常。潘指勿忽視長期咳嗽等症狀，如情況持續，應及早求醫增加康復機會。

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