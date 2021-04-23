警搗中區無牌樓上吧 負責人及10客被捕兼收告票

中區警區牌照組聯同反黑組，於昨日(22日)晚上巡查區內多間餐飲業務場所，提醒處所經營者、從業員和市民嚴格遵從防疫規例，並採取嚴厲執法行動。

警員巡查德己立街一商業大廈，發現一間無牌樓上吧涉嫌違規營業，遂拘捕上址一名58歲男負責人，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）。

另外，7名男子及3名女子(28至64歲)，則涉嫌「在沒有領有酒牌的場所飲酒」被捕。他們同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集） 條例》（第599G章），警員遂向相關人士分別發出告票或定額罰款通知書。」行動中，共檢獲2057罐啤酒，30支餐酒及148支烈酒，總值約12萬港元。

新冠肺炎疫情持續逾一年，不但「清零」無期，且疫情反覆，近日更恐有爆發第5波疫情勢頭，當中源於有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。