警方機場反恐演習　副處長蕭澤頤親臨督師

警務處行動部和跨部門反恐專責組（專責組）今日(23日)凌晨，在香港國際機場聯合舉辦代號為「鐵志」的反恐演習。是次演習約200名警務人員參與，而專責組的成員部門，包括海關、懲教處、消防處、飛行服務隊及入境處亦於演習前兩星期進行一系列的內部演習，務求測試及提升各部門的反恐應變及搜集情報能力。

專責組署理高級警司梁偉基表示，近年環球恐怖主義威脅形勢複雜多變，一些極端主義恐怖組織仍然在世界不同地方發動襲擊，亦有海外極端分子利用當地具爭議性議題，以極端暴力手法宣揚思想，對當地帶來明顯的安全威脅。

專責組透過演習提高市民「提防有『炸』」的概念，提升市民對可疑物品的警惕和防範，並教育公眾，尤其是保安及物業管理業界，如何辨識和正確處理可疑物品，以及重點介紹「閃、避、求」的應變指引，提醒市民一旦遇上恐襲時應採取的行動。

是次演習分兩個部分進行，第一部分模擬在機場客運大樓內發生一宗可疑物品發現事件，第二部分則模擬一個恐怖組織在客運大樓斬傷途人、挾持人質及企圖進行炸彈襲擊。

「鐵志」演習展示警隊不同單位及相關持分者在處理恐怖活動事件時的協調和應變能力。警方將繼續加強反恐工作，提升香港的反恐部署和能力，防範本土恐怖主義滋生。 蕭澤頤

上周六(17日)，警方網絡安全及科技罪案調查科在香港國際機場，聯同民航處人員進行代號「捍制」的反恐演習。