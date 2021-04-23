反黑冚深水埗釣魚機賭檔　拘8人包括兩假難民

警方西九龍總區反三合會行動組，昨日(22日)晚上進行代號「逸影」的反罪惡行動，探員突擊搜查深水埗長沙灣道212號一單位，搗破一個非法釣魚機賭檔，探員檢獲兩部釣魚機、3部射擊遊戲機、一批遊戲卡、積分卡及讀卡器。

姓趙(43歲)男主持涉嫌「經營賭博場所」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）被捕；另外拘捕一男兩女、一名內地女子、一名巴基斯坦漢及兩名孟加拉漢，當中兩人為持行街紙男子(30至46歲)，涉嫌「在賭博場所內賭博」，他們同時違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章)，警員遂向他們發出定額罰款告票，每人罰款5000港元；被捕8名男女已被扣留調查。

新冠肺炎疫情持續逾一年，不但「清零」無期，且疫情反覆，近日更恐有爆發第5波疫情勢頭，當中源於有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。