東方日報A1：華大基因28宗假確診　百人枉送檢

新冠肺炎疫情昨日忽然「錄得」30宗初步確診個案，衞生部門一度忙於應變，但又發現不尋常，急邀請香港大學微生物學系講座教授袁國勇到涉事的華大基因化驗所調查，結果揭發這家內地龍頭化驗企業再一次「甩轆」，導致最少百名「病人」及「密切接觸者」或虛驚一場！袁指出，華大基因的化驗樣本出現交叉污染，源頭或與該公司沒做好感染控制有關，情況「很不理想」。目前已最少有10宗個案覆檢後無恙。食物及衞生局被問及會否終止一再甩轆的華大基因化驗合約，只稱仍需時間跟進。華大基因則就事件致歉，指會按照專家的建議進行整改。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨表示，單日收到30宗初步確診個案，全部由華大基因提交，當中9宗於尖沙咀華美達酒店強制檢測發現，其餘21宗分別於4間社區檢測中心找到。這些個案有多個疑點，患者居住不同地區及大廈，包括屯門、黃大仙、慈雲山等；工作場所涉及荃灣馬角街地盤、西九文化區、日出康城七期商場，大家沒有明顯流行病學關聯。

歐又指這些個案大多屬定期檢測的特定群組人士，如地盤工人、清潔工人等；大部分個案的病毒量低，形容同一日在同一化驗所驗出大量確診個案「並不尋常」。為審慎起見，他指會將所有個案當成確診個案處理，入院後會接受單獨隔離，密切接觸者亦會送往檢疫，料涉及過百人。30宗個案中，至今已有10宗入院後再檢測發現「由陽轉陰」，即由確診變為無確診。不過，所有個案仍要待再次覆檢及血清結果證實無染疫後，才可出院，密切接觸者亦要繼續等待。

袁國勇及港大團隊昨到華大基因位於大埔工業邨的化驗所視察，認為化驗所的水平高，操作亦跟足標準要求，但深入調查後，推斷樣本有污染。他指該30個樣本送往衞生署化驗室覆檢時，亦都驗出確診，證實並非華大基因的檢測技術出事，最大可能是樣本受到交叉污染。

他指該30個樣本中有兩個最終屬真確診，其中一個病毒量極高。該兩個樣本是當晚首兩個被化驗的樣本，估計因而污染了之後化驗的28個樣本。他又推斷樣本瓶因本身載有用以提煉病毒的核酸，惟開蓋時會起泡，有機會污染職員手套或安全櫃，甚至是檢測機器，造成交叉感染。職員亦慣常將工作紙一併放入安全櫃，亦有機會造成污染。他又發現用以盛載樣本的膠兜會不斷翻用，亦可能污染下一批樣本。

袁形容有關事件很不理想，令到「病人」及密切接觸者無辜入院及送檢。他向華大基因提出多項要求，包括化驗所要徹底消毒，其後亦要採環境樣本證實無污染才可繼續運作。

至於樣本瓶起泡問題，袁建議要先用離心機將泡清走後才打開瓶蓋，並要求化驗所檢視其他流程，包括膠兜及手套要勤換。他又指華大基因的員工每人每日要化驗800個樣本，數量太多，易工作疲勞，降低警覺性，建議重新分配工作量。

被問到華大基因停工消毒期間，會影響多少樣本檢測，衞生防護中心傳染病處高級醫生王智康指暫未有統計，至於會否對華大基因作出懲罰，他指仍需時弄清來龍去脈再跟進。食物及衞生局副局長徐德義僅表示，若最終調查發現化驗承辦商未能符合政府合約要求，政府原則上可終止服務合約。

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