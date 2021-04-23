文憑試疫下開考　首科試場臨時變動　考生批安排倉促

香港中學文憑試(DSE)於新冠肺炎疫情下第2年展開，今日(23日)開考的首科為視覺藝術科。位於屯門青松侯寶垣中學的試場因有學生屬密切接觸者，故有48名考生須轉往同區的屯門官立中學應試，當局昨日(22日)下午已透過短訊和電郵通知學生。東網記者今早到屯門官立中學巡視，可見大部分同學都準時進入試場，記者目測僅有1人遲了9分鐘入場。不少考生表示試場更改安排倉促，加上疫情之下備試限制多，例如模擬考試取消，導致今日心情頗為緊張。

考場要求考生入場必須量體溫、使用酒精搓手液及提交健康申報表，在等候區必須保持1.5米距離。在今早7時半，有零星考生在考場外等候，他們大部分都提着大包小包的畫板、畫具，更有人拖行李箱。應屆考生余同學表示昨日下午通過電郵知悉考場變動，學校老師亦於昨晚向考生逐一致電，惟坦言難免失了預算「原本打算從天水圍搭巴士去試場，(車費)會便宜一啲，但因為不熟悉(新試場)這一帶，擔心迷路，所以花了80蚊搭的士」。

余又指，原本以為試場會改到其居住的天水圍區，最終卻還是要遠走屯門考試，難免有一點失望，並稱因為疫情緣故，模擬考試被迫取消，導致未曾試過在正式的試場考試，心情「都驚驚哋」。考生鄭同學亦認為考場安排得倉促，幸而自己本身已計劃搭的士，避免遲到，故不受影響。但他認為，考評局逐個致電考生會更好，因不是所有人都會留意短訊及電郵。

同樣居於天水圍的考生文同學於清晨6時45分已到達試場外。對於昨日下午4時許才收到考場臨時變動的訊息時，她表示感到驚訝，並稱原本打算乘西鐵轉輕鐵去試場，今早卻要改由家人駕車前往。她又指，疫情下備試，成績表現難免會大退步，雖然學校有額外補課等支援，但其信心仍不大。

另一考生邱同學則由母親陪同到場，她表示之前曾到試場附近探路，豈料考場卻臨時更改，所幸她們從元朗到試場只需約30分鐘車程。惟邱同學嘆道，疫下的中六生涯短暫，畢業禮、「Last day」都取消，倍感可惜。