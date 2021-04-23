擬允食肆員工3日1檢代替接種　許樹昌指折衷方案不方便

有傳政府內部正研究容許食肆員工以「三日一檢」取代接種疫苗。

政府早前為求催谷市民打針，要求食肆員工及食客須先接種新冠疫苗，才進一步放寬營業限制，卻遭到業界批評，近日有報道指政府內部正研究容許食肆員工以「3日1檢」取代接種疫苗。身兼政府專家顧問的中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早(23日)在電台節目表示，自己無參與相關討論，指若部分食肆員工不可以接種疫苗，檢測是替代方法，認為3日1檢較隱陣，但檢測並不代表體內有抗體，且較不方便。

身兼衞生防護中心轄下科學委員會主席的許透露，委員會正研究放寬已接種疫苗的緊密接觸者檢疫要求，如在完成接種第2劑疫苗後14天，隔離檢疫期將可縮短至7日，但最少要通過3次病毒檢測，並將引入抗體測試，以作雙重保障。許並指，抗體測試需由政府進行，故需時解決技術問題，暫未知何時推展。

對於香港及新加坡的「旅遊氣泡」再度「臨門撻Q」，許指由於昨日(22日)仍有源頭不明個案，故要留意未來幾天有否出現不尋常情況。

此外，許表示，由英國研發的阿斯利康新冠疫苗，對南非變種病毒的保護率只得1成，加上香港目前2款疫苗已足夠覆蓋香港人口，認為毋須再購買阿斯利康疫苗，反而應將資源留作應對變種病毒的第2代疫苗，同時不再需要每種技術平台只購買1款疫苗。

他並指，全球已有9萬名孕婦接種新冠疫苗，目前看不到有不良反應及影響，加上孕婦接種疫苗後，抗體量超出自身產生的抗體水平，且抗體亦可經臍帶傳給胎兒，故認為懷孕婦女都可接種由內地及德國研發的「復必泰」疫苗。