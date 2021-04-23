特殊學校教師斥陳梓維「智障」涉專業失德　遭教育局發警告信

特殊學校教師藍雪寶被指因前年於社交平台發表多項不恰當言論，包括發貼文形容油尖旺區議員陳梓維「智障」當選，又斥選民白癡等。有消息指，教育局近日向藍雪寶發出警告信，指其言論涉及專業失德。教育局回覆指，不評論個別個案，強調會按照既定程序處理，並按個案的性質和嚴重性，向有關教師發譴責信、警告信或勸喻信等，再犯者必會被嚴懲，包括被取消註冊。

2018年因在《城市論壇》與前香港眾志創黨成員周庭「舌戰」，被內地網民封為「正義姐」的特殊學校教師藍雪寶，2019年曾在社交平台分享油尖旺區議員陳梓維「智障高票當選」的圖片，又在貼文寫道「選民白癡，高官低能。」據了解，教育局近日向藍雪寶發出警告信，指她在社交平台多項言論涉及專業失德。

教育局回覆查詢表示，不會就個別個案作出評論，強調對於每宗涉及教師失德或違法的個案，都會按照既定程序嚴肅處理，並在查明屬實後作出適當懲處，如情況嚴重者，會考慮依據《教育條例》取消有關教師的註冊。教育局續指，如個案未至取消註冊的程度，會按個案的性質和嚴重性，向有關教師發譴責信、警告信或勸喻信等，再犯者一定會被嚴懲，包括可能會被取消註冊。