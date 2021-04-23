亮刀圖傷警被開槍擊癱　無業漢判囚30個月

警方機動部隊3年前在深水埗港鐵站進行針對非法入境者及逾期居留人士的反罪惡行動，在截查一名無業男子時，男子涉嫌從背包拿出鎅刀揮舞，並同時衝向警員，結果遭女警開槍擊中。涉案男子在區院經審訊後被裁定2項企圖蓄意嚴重傷人罪成，法官陳廣池今天（23日）判刑時，指他在沒有任何挑釁下圖向警連番施襲，且沒有悔意，將他判囚30個月。

本案被告周景登（57歲、無業），被控於2018年11月7日，在深水埗地鐵站大堂內，意圖使男警員王嘉雄及女警員袁嘉穎身體受嚴重傷害，而企圖非法及惡意傷害他們。事發時被告中槍，至今仍要坐輪椅出庭。控方指被告2013年有一項襲警案底，亦是在遇截查身份證時發生，被告把警推倒在地，事後被判囚7天。

辯方求情引述報告指被告沒有心理問題需要接受治療，其家人亦指他沒暴力傾向，他在案中因受傷致下肢至今仍然持續癱瘓及麻痹，需要輪椅輔助出入，已是對他最大的懲罰。

法官判刑時指事在繁忙的港鐵站中發生，兩名警員合法地截查被告身份證，亦沒有挑釁或不禮貌的行徑，被告卻老羞成怒，在明知對方是警察的情況下，仍持有鋒利刀片的鎅刀，近距離連番向警員進擊。他中槍受傷後仍想拾回鎅刀，可見他當時情緒不穩及帶怒意，這些都是加重刑責的因素。被告被定罪後仍堅持自己說法，顯示他缺乏悔意及毫無反省，且未有從過去被判囚的經驗中珍惜改過自新的機會，卻變本加厲地犯下本案。被告受傷雖屬不幸，但並非求情理由。法官考慮到被告沒有預謀，涉案鎅刀又是他謀生工具，及因他受傷的情況而酌情減刑，最後判他入獄30個月。