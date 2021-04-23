瑪麗醫院疑洩病人資料　院方：無人為錯誤　員工質疑涉包庇

瑪麗醫院一名醫院手術室經理早前涉將130名公院私症病人資料，發送予數十名該院及香港大學員工，但收件人與病人病情無關。院方日前已完成內部調查，僅稱「沒有發現任何人為錯誤」，有該院職員質疑事件涉及包庇，又指院方在傳媒報道後，即發出電郵後逾兩星期才急急要求收到電郵的職員刪除收到的病人資料，直斥事件離譜。

瑪麗醫院職員陳先生(化名)向東網透露，院方昨日(22日)通知約200名手術室職員，稱已就早前手術室經理誤傳病人資料事件完成調查，但僅稱認為「事件不涉及人為錯誤」了事，事件中涉事職員亦沒有受罰。陳先生質疑，為何私隱專員公署尚未完成調查，院方便已向員工公布事件無人為錯誤，批評院方包庇涉事職員，沒有正視問題。

他又指，院方早於上月24日已知悉相關事件，惟沒有作出任何跟進，待本月11日有傳媒報道後，才急忙通知接獲電郵的數十名職員刪除收到的病人資料。他舉例稱，早前有一名公立醫院文員因登入醫院電腦系統檢視病人資料遭拘捕，質疑「係咪低職級就拉，高職級就無事？」

東網正向醫管局及私隱專員公署查詢，暫未獲回覆。