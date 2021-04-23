海關消防首度合作繁殖工作犬　6隻史賓格成新成員

香港海關聯同消防處首次就繁殖部門工作犬，於去年促成合作計劃，並成功繁殖6隻史賓格犬，其中4隻屬海關搜查犬，另外2隻則會交予消防處成為搜救犬。2個部門預計6隻幼犬將於1歲3個月大時，逐步安排到部門參與相關服務工作。另外，海關今日(23日)表示，為應付非法槍械流入本港情況，將會擴充工作犬隊至槍械搜索範疇，預料今年年底成立相關專隊。

海關與消防處首次就繁殖工作犬合作，但前者早於數年前已分別與懲教署和警隊合作繁殖。海關搜查犬課監督馬少芳表示，因應新冠肺炎疫情影響，部門已暫停從外國購買工作犬和進行相關訓練，故去年有自行繁殖犬隻，而是次亦屬首次與消防處合作，為各部門提供新血。

她指出，現時2個部門均有史賓格犬執勤，由於牠們嗅覺靈敏和精力充沛且服從性高，故安排消防搜救犬Jack和海關緝毒犬Casa共同繁殖，並於今年大年初一(2月12日)成功繁殖3雌3雄，共6隻幼犬，並各自命名為Farris、Uma、Taco、Umi、Raisa，以及Effie，取其名字首個字母合併成「FUTURE」(未來)一詞。

海關指，目前6隻初生犬隻將交由海關負責照顧和作遊戲訓練。大約9個月後會按犬隻成長程度分配到2個部門，再接受10個星期的正式訓練。消防處則預料2隻分配至該部門的工作犬將會參與搜救工作，海關則尚待訓練再作分配決定。