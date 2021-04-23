社工劉家棟阻差罪成　求證明書上終院被拒

社工劉家棟在前年7月27日的元朗警民衝突中，欲向警方爭取時間讓示威者散去，被指阻礙警方防線推進，因而被裁定阻撓在正當執行職務的警務人員罪成，被判監12個月。今年2月高院原訟庭法官黃崇厚駁回他的定罪上訴，但刑期則減至8個月。他今天（23日）向黃官申請往終審法院上訴的證明書，指其案件涉及重大法律爭議。黃官聆訊後即時駁回其申請，並將於下周一（26日）頒布書面理由。據悉劉將直接到終院申請上訴許可。

將於今年7月服刑完畢的申請人劉家棟，今由律師代表向法官提出3條法律問題，指應交由終院釐清。第二條問題指，如被告被指控阻差辦公，法庭應否考慮被告可能阻撓到控罪中無提及的警員，及應考慮至甚麼程度。第二條問題指，如個別行為並非屬蓄意而為，在甚機情況和時機下可被判斷為故意阻撓警員，而有關判斷與行為的動機應有多大關係。第三條問題則涉及判刑，指涉及非法集結期間的阻差辦公罪行，法庭在量刑時應否考慮其他罪行，例如非法集結的量刑原則，及應考慮至甚麼程度。控方律師就回應表示，本案並不涉及重大廣泛法律爭議，故法官不應批出證明書。