視察火眼實驗室　4區議員認違禁聚令罰款

政府於去年8月選定中山紀念公園體育館，供華大基因作檢驗新冠肺炎病毒基因的「火眼實驗室」之用，引起市民及附近區議員關注並到場視察。中西區區議會主席鄭麗琼、區議員梁晃維、彭家浩等5人因此被票控違反禁聚令，案件今天（23日）在東區法院預審，鄭麗琼不認罪，案件排期8月30日開審，另外4人則選擇認罪，各罰款7000港元。

控罪指，2020年8月7日早上十時許，在中山紀念公園體育館外，鄭麗琼組織了一個無合理辯解的受禁群組聚集，梁晃維、葉錦龍、彭家浩、黃永志則有份參與該受禁群組聚集。據了解，時任中西區區議員及立法會議員、現流亡海外被警通緝的許智峯當日亦有份被票控，不過今日法庭並無處理他的傳票。

辯方律師求情指，眾被告當時任職中西區議員，中山紀念公園體育館在案發前一晚突然「變身」火眼實驗室。有市民在案發前一晚凌致電被告查詢，故眾被告當日便到案發地點出席中西區議會特別會議，4名認罪的被告及許智峯開會後平排站立、面向記者接受採訪，結果被票控。辯方希望法庭考慮眾被告只是想履行職責，一時大意忘記了禁聚令生效，冀法庭輕判。

主任裁判官羅德泉稱，事件起因雖出於眾被告去中山公園工作，但4人違法的時候，工作已經完成，他們因大意而站在一起受訪，與普通市民在餐廳進膳後、離開時大意站在一起的情況沒有分別。加上眾被告在案件多次提堂後才決定認罪，故判每人罰款7000港元。現因涉違《港區國安法》被還押的梁晃維在散庭後，就在庭上高叫「你若不離，我定不棄，香港萬歲」，不過就無人回應。