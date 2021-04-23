議員批增股票印花稅如同殺雞取卵　政府稱旨在增加收入

政府在新一份《財政預算案》中宣布將股票交易印花稅的稅率，由買賣雙方各付0.1%提升至0.13%。立法會《2021年收入(印花稅)條例草案》委員會今日(23日)舉行會議，有議員指股票成交量中有4成獲豁免繳交印花稅，提高印花稅與大型證券商無關，批政府措施僅影響小投資者，指政府應該公平公正，斥政府做法猶如「殺雞取卵」，故提出修正案，建議政府在疫情復甦後將印花稅回復至原有水平，但最終修正案以4票贊成、4票反對、4票棄權而未能通過。

議員石禮謙指政府增加股票印花稅後，市民一買一賣後實際上需額外支付60%稅項，反問「政府點解唔去抽馬會稅呢？因為你唔敢，馬會太惡。」金融服務界議員張華峰指，政府不應因為某個行業好轉就「殺雞取卵」，稱不少業界擔心政府會增加印花稅作為長期收入。

議員蔣麗芸則指政府庫房仍有約9,000億港元，認為未來兩年沒有收入都不成問題，對現時加稅感到不解，又稱增加稅項應作特別用途或二次分配，舉例指可在加稅後成立失業援助金。議員黃定光亦表示政府開源的時機並不適合，不應「乞兒兜搶飯食」。

議員葉劉淑儀則表示投資一定有風險，指股票印花稅並不是銷售稅，倘若「車仔麵都畀錢先係乞兒兜搶飯食。」但她指政府應該劫富濟貧，建議考慮倣效歐洲設數字服務稅，既可開徵新稅種又不會影響小市民。

財經事務及庫務局副局長陳浩濂綜合回應指，增加印花稅旨在增加政府財政收入，稱增加0.03%的稅項即10萬港元僅多繳交30港元的稅項，又指香港並未設有資產增值稅及股息稅，強調股票交易成本需要整體比較，並不能單獨注重印花稅。他又稱議員指印花稅「收大唔收細」的說法並不正確，而政府對國際的稅種變化亦有密切留意。