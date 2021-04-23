跨境貨車司機打齊疫苗後放寬至三日一檢　新安排首日照現車龍

本港跨境貨車司機今日(23日)零時起，如透過「粵省事」微信小程式內的「粵康碼」系統收到信息，顯示在完成接種2劑疫苗滿14天後，該名司機在入境深圳及珠海時，只須持72小時無染疫證明，便可如往常在入境關口直接掃描「粵康碼」信息及完成通關手續，毋須進行每日入境核酸採樣。今日早上時分蓮塘/香園圍口岸仍然出現長長車龍，近百車輛輪候通關，反映即使由以往「一日一檢」改為「三日一檢」，亦無助縮短通關時間。

貨櫃運輸業職工總會主席陳迪手表示，今早蓮塘邊境管制站的車龍未見縮短，估計司機平均要輪候約逾3小時才能過關。他認為塞車原因大多與管制站只開放小量通道有關，與新安排沒大關係，「未知是否人手不足，通道只開得兩條，逐部車檢查以致塞車。」

香港陸路客貨運輸業議會主席蔣志偉則指出，今日實施新安排大致暢順，估計出現車龍原因與邊防及海關方面放車緩慢有關，亦是常見情況。他認為改為「三日一檢」對跨境司機而言是好事，「唔使日日咁辛苦(採樣)」，期望新安排持續運行後，可將通關車龍減至平日一半的水平。

蔣又提到，現時跨境貨車司機入境深圳後須「點對點」駛至目的地及不能進入社區，不少司機只好帶備乾糧於車上用餐；另有居於內地的香港跨境司機亦不獲准許回家，難與家人團聚。他認為既然陸續有跨境司機接種2劑疫苗，運輸署應向內地部門溝通及爭取跨境司機入境深圳後，可放寬控疫措施，如容許他們到餐廳用餐，以及容許居於內地的港人跨境司機回家，「都係一種人道安排」。